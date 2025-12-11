中国・内モンゴル自治区で、「幻日」と呼ばれる珍しい気象現象が観測された。【映像】太陽が3つ並んだような幻想的光景真っ白な雪原の向こうに太陽が「3つ」並んでいるように見える。幻日は、大気中の氷の結晶が光を屈折させることで、太陽の両側に虹色の光が浮かび上がる現象だ。撮影された中国北部の内モンゴル自治区では、幻日のほかにも、氷の霧やオーロラなど、さまざまな光の自然現象が見られるという。（『ABEMA NE