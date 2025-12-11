11日正午ごろ、神奈川県綾瀬市の作業所で火事がありました。一時、爆発音を伴って激しく炎上し、少なくとも9棟の建物などに延焼しました。警察や消防によりますと、11日正午ごろ、綾瀬市本蓼川で「工場から火が出ている。爆発音がする」などの通報が相次ぎました。リフォーム会社の作業所が激しく燃え、爆発音があったあと火が燃え広がったということです。ケガ人や逃げ遅れた人はいませんでした。火は発生してからおよそ5時間後の