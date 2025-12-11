国内でクマによる被害が相次いでいることを受け、公開延期となっていたスリラー映画「ヒグマ！！」について、製作委員会は11日、来年1月23日に公開すると公式サイトで発表した。製作委員会は公開日について「本作に含まれるテーマをフィクションとして適切な距離感で受け止めてもらえる時期の検討を重ねた」としている。主演を務める俳優の鈴木福さんは「この作品が、自然との向き合い方や命の重さを考えるきっかけとなれば