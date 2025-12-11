全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）は１１日、政府が総合経済対策として「おこめ券」を含む食料品の価格高騰対策を盛り込んだことを受け、新たなおこめ券の発行を１月中旬をめどに始めると発表した。既存のおこめ券は５００円で販売され、４４０円分のコメを購入できる。新たな券では、印刷や配送といった必要経費のみを上乗せして販売価格を引き下げ、購入可能額との差額を圧縮する。販売価格の引き下げ幅は十数円程度になる