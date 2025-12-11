11日午後4時すぎ、千葉県館山市で「野焼きから山林に燃え広がった」とその様子を目撃した人から119番通報がありました。【映像】千葉・館山市で山林火災 消火活動の様子ポンプ車4台が出動し消火活動にあたり、警察は付近の住民に避難を呼びかけました。消火活動により火は午後5時41分にほぼ消し止められたということです。これまでのところ、けが人などの情報は入っていません。（ANNニュース）