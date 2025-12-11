電車が大好きすぎる柴犬さん。踏切音が鳴り電車が姿を現すと…？可愛すぎる『鉄オタ』の柴犬さんの姿は話題を集め、投稿は40万回再生を突破。「表情豊か」「ずっと見せてあげたい」「世界一可愛い鉄オタだなｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『世界一かわいい鉄オタ』電車が通り過ぎるのを待つ犬→まさかの表情】 電車が大好きな柴犬さん Instagramアカウント「ku.neru.asobu0405」の投稿主さんの愛