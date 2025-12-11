【あす12日（金）全国天気】○ポイント・冬型強まる・強烈寒気が北日本へ・気温は大幅ダウン・北日本は大雪、吹雪に警戒・晴れる太平洋側も北風が強い・火の元に要注意あす12日（金）は、低気圧や前線が東へ抜け、西高東低の冬型の気圧配置が強まるでしょう。北日本には、今季一番の強い寒気が流れ込む見込みです。このため、北日本は、日本海側を中心に吹雪となり、山沿いでは大雪となるでしょう。予想される雪の量は、あす夕方ま