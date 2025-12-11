取材に応じる女子ゴルフの畑岡奈紗＝11日、茨城GC女子ゴルフの畑岡奈紗が11日、茨城県の茨城GCで取材に応じ、米ツアーで節目の10年目を迎える来季について「複数回優勝とメジャー制覇をしたい」と抱負を語った。今季は11月に3年ぶりの自身7勝目を挙げ「（シーズン）後半はすごく良かった」と振り返った。来季の米ツアーは原英莉花らが加わり、日本勢が過去最多を更新する15人に増えることについては「毎週、日本人が優勝争いで