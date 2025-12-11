Jリーグの年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」が11日に開催され、今季の最優秀ゴール賞に鹿島アントラーズのFW・レオ セアラ選手が選ばれました。レオ セアラ選手は7月20日のJ1リーグ第24節の柏レイソル戦、前半5分に鮮やかなロングシュートを決め、このゴールが最優秀ゴール賞となりました。受賞スピーチでレオ セアラ選手は「まずこのような素晴らしい賞を受賞できたことをものすごくうれしく思います。また、このゴールが決ま