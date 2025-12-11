アメフトの甲子園ボウルに向け、調整する関学大のQB星野太＝甲子園アメリカンフットボールの全日本大学選手権決勝、第80回甲子園ボウル（14日）で対戦する関学大と立命大が11日、会場の甲子園球場で練習を公開し、グラウンドの感触などを確かめた。2年ぶり35度目の優勝を狙う関学大のQB星野太吾は「日本一になりたい気持ちが強い」と決意を語り、2連覇に挑む立命大のWR木下亮介は「関学を倒したくて立命に入った」と闘争心を燃や