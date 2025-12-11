◇2025Jリーグアウォーズ（11日、横浜アリーナ）今季のJ1で活躍したベストイレブンが発表されました。9シーズンぶりの優勝を飾った鹿島アントラーズからは、GK早川友基選手、DF植田直通選手、FWレオ セアラ選手の3人。2位柏レイソルからはDF古賀太陽選手、MF小泉佳穂選手。3位京都サンガF.C.からはFWラファエル エリアス選手、4位サンフレッチェ広島からはDF荒木隼人選手、MF田中聡選手。6位FC町田ゼルビアからはFW相馬勇紀選手、8