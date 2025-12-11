2025年10月から放送中のテレビアニメ「千歳くんはラムネ瓶のなか」と、ラムネ飲料のトップメーカー・ハタ鉱泉（大阪府都島区）がコラボした。12月1日、ラムネ飲料「千歳くんはラムネ瓶のなかラムネ」が全国の取り扱い小売店および同社直販サイト「ハタ鉱泉公式Webショップ」にて数量限定で販売されている。「千歳くんはラムネ瓶のなか」（略称：チラムネ）は福井県が舞台の青春ストーリー。原作のライトノベルは「このライトノベル