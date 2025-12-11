日本フットサルリーグ１部のプロスポーツチーム「湘南ベルマーレフットサルクラブ」（小田原市）は１２日に小田原アリーナ（同市中曽根）で開催されるホームでのシーズン最終戦に市内在住・在学の小中高生を無料招待する。試合は名古屋オーシャンズ戦で、約２千人分の席がある「Ａ自由席」を用意。希望者はチームのホームページから事前に申し込み、試合会場の引き換え窓口で学校名や氏名を伝える。本人確認書類