中田翔インタビュー後編（前編：中田翔は栗山英樹と出会えていなかったら「とっくに野球を辞めていた」18歳の大谷翔平に驚かされたことも語った＞＞）中田翔氏のインタビュー後編。日本ハムの若手時代について振り返ってもらった前編に続き、日本一になった2016年シリーズ、セ・パ両リーグの野球の違い、引退後の日々や後輩たちについて聞いた。バンテリンドームでの引退試合を終えた中田翔photo by Sankei Visual【４番とし