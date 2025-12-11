がん治療で、いい主治医かどうか判断するには、何に注目すればいいのか。藤田医科大学腫瘍医学研究センター長の佐谷秀行さんは「まずは、がんのステージに応じた標準治療をきちんと提案できているかどうかが重要だ。そのほかにも、医師の実力を見抜く問いかけや、優秀な医師が口にするフレーズがある」という――。（第2回）※本稿は、佐谷秀行『がんが気になったら読む本生きぬくための最新医学』（毎日新聞出版）の一部を再編