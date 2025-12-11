中国政府による日本への渡航自粛勧告。石川県内でもその影響が出ています。小松と上海を結ぶ空の便が、11日から一部で欠航しました。11日、石川県の小松空港では…平田 真彦 記者：「お昼すぎの国際便の窓口です。これまではこの時間、多くの上海便の利用客が訪れていましたが、きょうは欠航となりこのようにガランとしています」 上海便のロビーでは、利用客の姿が見られなくなっていました。これまで週に4往復していた