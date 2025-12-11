現役教師による性犯罪が後を絶たない。「危ない教師」を見分けるにはどうすればいいのか。公認心理師でスクールカウンセラーの植原亮太さんは「自分の子どもが教師について話すエピソードや、学校行事における教師の言動から『対人距離』をチェックしてほしい」という――。写真＝iStock.com／Five Buck Photos※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Five Buck Photos■性犯罪に走る「危ない教師」の共通点とは現役の教師たち7