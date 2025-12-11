俳優の本田響矢さん（26）が2025年12月10日放送の歌番組「2025FNS歌謡祭」第2夜（フジテレビ系）で、ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」とコラボし楽曲「夢中」を披露した。本田さんはテレビ番組で歌唱するのは初だったというが、SNSでは「上手すぎる」といった声が寄せられている。初歌番組に「ドキドキとワクワクと......」本田さんは、昭和初期を舞台に「交際0日婚」のピュアな夫婦を描いた25年4月期のドラマ「波うららかに