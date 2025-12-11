ラーメンチェーン「京都北白川ラーメン魁力屋」が、過去に人気を集めた「京都漆黒醤油ラーメン」を期間限定で復活販売する。販売開始は2025年12月17日（水）。※文中価格は全て税込2005年6月に京都の北白川で誕生した「京都北白川 ラーメン魁力屋」。現在、全国で171店舗（2025年12月9日現在）を展開。郊外型の店舗では駐車場・ボックス席もあるため、老若男女問わず、幅広い層の来店客が訪れる人気のラーメンチェーン。今回復活す