鈴木農林水産大臣の会見11日午後4時半ごろ カキの大量死を受け、鈴木農林水産大臣がカキの養殖業者などを支援する政策パッケージを発表しました。 被害にあった養殖業者への支援として600万円または年間の経営費の半分を限度額として、市町村から被害の証明を受けた場合は5年間実質無利子とする融資制度などを設けます。 （鈴木農林水産大臣）「見込んでいた水揚げができなくなった皆さんにおいては、まずはやはり