一日署長に就任したアカペラボーカルグループ「clearance」 関西を拠点に全国で活動している5人組アカペラボーカルグループ、「clearance」が岡山県警倉敷警察署の一日警察署長を務めました。 倉敷警察署の管轄である早島町で年末の犯罪や交通事故を防ぐための集会が開かれたことに合わせたもので、5人は警察官をかたる特殊詐欺事件が増えていることなどを紹介しながら注意を呼び掛けました。