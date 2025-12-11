岡山県庁 岡山県などで作るおかやまインキュベーター協議会などは、2026年1月31日、岡山市北区の岡山県立図書館で、創業相談会（ビジネス支援相談会）を行います。 創業に関心のある人、準備中の人、創業して間もない人を対象にしたもので、中小企業診断士らによる相談や、経営などに関する書籍の紹介、資料提供などを行います。 「こんなことがしてみたい」「いつか企業したい」などといった夢をサポӦ