新開発プラットフォームに好印象なボディAUTOCARの読者なら、新しいノイエクラッセ・シリーズの重要性はご存知だろう。新開発のプラットフォームは、2028年までに登場する、6種の次期モデルの基礎骨格をなす予定。その先鋒を担うのが、歴代人気を集めてきた中型SUVで、EV版のiX3だ。【画像】技術は飛躍的な進歩BMW iX3 50ライバルになりそうな電動SUVはコレ！全150枚開発者が傑作だと主張する次世代BMWの仕上りを、遂に確か