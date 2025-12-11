きょうからガソリン補助金が増額され、今後、暫定税率が廃止された場合と同じ価格水準になります。政府は年末の暫定税率の廃止に向け段階的に補助金を増やしていて、きょうから、さらに1リットルあたり5円程度増額されました。利用客「年末から出かけることを考えると助かります」これまでの補助金とあわせて25.1円になり、ガソリン暫定税率の上乗せ分と同額で、事実上、税がかからない水準となります。しかし、スタンドからは…西