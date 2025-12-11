刑事裁判をやり直す再審制度の見直しに向けた議論が「法制審議会」で進むなか、犯罪被害者の遺族がきょう（11日）、平口洋法務大臣と面会し、「再審が行われやすくなることに強く反対する」として、慎重な議論を求める要望書を提出しました。確定した裁判をやり直す再審制度は刑事訴訟法で規定されていますが、証拠開示などの具体的な手続きが定められていないことから見直しを求める声が上がっていて、法務大臣の諮問機関「法制審