バストアップ専門店p-Grandiが展開する「PGブラリラックス」に、待望の新色ブラックが登場しました。2025年12月10日（水）16:00より発売され、日中から就寝時まで24時間寄り添うノンワイヤーブラとして人気を集めています。締め付け感のないラクな着け心地と自然な丸みをキープする設計で、幅広い世代から支持されるアイテム♡今回は新色の魅力に加え、サイズ展開やお得なキャンペーン情報もまとめてご紹介