１１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４１６円６８銭（０・９６％）安の４万２７８１円４７銭だった。４営業日ぶりに値下がりした。３３３銘柄のうち、約８割にあたる２６４銘柄が下落した。米ソフトウェア大手オラクルの決算内容が嫌気され、インフラ投資計画で協力関係にあるソフトバンクグループ株を中心に売りが広がった。東証プライム銘柄の８割超が値下がりする展開とな