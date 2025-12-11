伊東競輪の開設75周年記念「G3椿賞争奪戦」は初日を終えた。初日メイン、12Rの特選を制したのは松浦悠士（35＝広島）。最後の直線、外から一気の強襲を決めた。「自分の中では伸びは物足りない。ただ、風の強い中、応援してもらえてありがたい。静岡県とは相性がいいので、いつも楽しみにしている」佐世保記念Vから中2日での伊東入り。ハードなスケジュールでも快勝できた裏には“静岡県ラブ”があったようだ。