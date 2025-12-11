今年度の補正予算案が衆議院本会議で採決され与党に加えて、国民民主党と公明党など一部の野党も賛成し、可決されました。補正予算案の総額は、およそ18.3兆円で、子ども1人あたり2万円の給付や電気・ガス料金の補助などが盛り込まれています。補正予算案は参議院に送られ、12日からは参議院予算委員会で審議が行われます。