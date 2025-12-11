比較的納期の短い「ステップワゴン」2022年に現行型が登場したホンダの3列シートミドルサイズミニバン「ステップワゴン」。2025年5月には新グレード追加や一部仕様変更を行うなど、熟成が進んでいます。最新の一部仕様変更から数ヶ月が経過しましたが、その後のユーザーの反応と最新の納期について、ホンダディーラーに問い合わせてみました。【画像】超カッコいい！ これが「ステップワゴン アウトドアスタイル」です！ 画像