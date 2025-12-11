「年賀状じまい」をした人の約半数が再開を希望。やめて気づいた「年賀状の良さ」とは？フタバ株式会社が2025年12月10日（水）に公開した調査結果が注目を集めています。年賀状じまいをした200名を対象にしたアンケートによると、やめたタイミングは「5年以内」が約8割。理由は「SNSで十分」「準備が面倒」が大半でしたが、意外にも半数以上が「機会があれば出したい」など再開に前向きであることが分かりました。やめて