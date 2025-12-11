＜JLPGA新人戦 加賀電子カップ2日目◇11日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6525ヤード・パー72＞6度目の挑戦でプロテスト合格を果たした22歳の千田萌花。首位と5打差の8位タイから出たこの日、4バーディ・1ボギーの「69」で回り、トータル4アンダー。首位との差は5打と変わらないが4位タイに浮上。あす最終日は逆転で98期生ナンバー1を目指す。【写真】個性出てます千田萌花が選んだ今年の漢字は？「後半ボギーにした15