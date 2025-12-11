お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が10日深夜放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」に出演。自身が出演する映画について話した。イモトは「最近のイモトさんなんですが、少し前に発表があったのでご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、なんとですね映画に出ます！しかもですよ、時代劇。初めての時代劇でございます」と報告。出演者については「映画が『木挽町のあだ討ち』という作品になるんですけど、