Jリーグは11日、横浜市内で年間表彰式「Jリーグ・アウォーズ」を開催し、今季のベストイレブンを発表した。9年ぶり9度目優勝の鹿島から最多3人が選出。GK早川友基（26）、フルタイム出場で堅守を支えたDF植田直通（31）、得点王のFWレオ・セアラ（30）がそろって初受賞した。一方で、鹿島のFW鈴木優磨(29)、リーグ2位だった柏のFW細谷真大(24)の2人のエースは受賞を逃した。▼Jリーグ2025年ベストイレブン※数字は受賞回数