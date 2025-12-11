ロッテの新入団選手発表会が11日、東京都内で行われ、ドラフト1位の最速158キロ腕・石垣元気投手（健大高崎）ら10選手がお披露目された。サブロー監督は「今回のドラフトは僕の中で会心のドラフトでした。これからプロ野球選手になるわけですけども、困難な道ばかりだと思うんですけども、1日でも早く1軍の戦力になっていただけたらなと思います」とあいさつ。「練習きついけど頑張りましょう」と呼びかけた。選手たちは、今