今週末は低気圧が通過して列島は広い範囲で雨が降る。テレビの天気予報や気象会社のウェブサイトを見ていると、東京の初雪に着目している番組やサイトがある一方で、東京の雪について全く触れていない番組やサイトがある。なぜなのだろうか？11日段階の予報では、東京に初雪の可能性はあるものの、雪になったとしても一時的で、雨の時間が長いとみているからだろう。冬に雨が降る時に、降り始めだけ雪が交じるのを見たことがないだ