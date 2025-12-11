11日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円近辺で取引された。午後5時現在は前日比61銭円高ドル安の1ドル＝156円04〜05銭。ユーロは01銭円高ユーロ安の1ユーロ＝182円46〜50銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が追加利下げなどを決めたことで、日米金利差の縮小が意識され、円買いドル売りが優勢だった。市場では「日銀が18、19日に開く金融政策決定会合や、記者会見での植田和男総裁の発言に関心が移っている」（外為