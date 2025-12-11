総額18兆円を超える今年度の補正予算案が衆議院を通過しました。【映像】補正予算案が衆院通過（実際の様子）補正予算案は総額約18兆3000億円で、電気・ガス代の支援などが盛り込まれていて、自民、維新のほか野党の一部の賛成多数で可決されました。国民民主と公明はガソリン減税や子どもへの2万円給付などを評価し、賛成にまわりました。一方、立憲は｢中低所得者への物価高対策が不十分｣などとして反対しました。12日か