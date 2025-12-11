米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（ジョージア州カレッジパーク）が１０日（日本時間１１日）に放送され、ＡＥＷ女子世界タッグ王座決定トーナメント決勝戦で、トニー・ストーム＆白川未奈の「タイムレス・ラブ・ボムズ」は、ウィロー・ナイチンゲール＆ハーレイ・キャメロンの「ベイブス・オブ・ラス」に惜しくも敗れ初代王座取りに失敗した。ラブ・ボムズは里歩＆アレックス・ウィンザー、メーガン・ベーン＆マリ