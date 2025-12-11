【その他の画像・動画等を元記事で観る】「プリズマ☆イリヤ」初となるフィルムコンサートの開催が決定した。アニメの名場面をスクリーンで上映しながら、作中の楽曲をオーケストラが生演奏でお届けする。ゲストの主題歌アーティスト ChouChoが、オーケストラの演奏で主題歌を歌唱。また、キャストの門脇舞以（イリヤスフィール・フォン・アインツベルン役）と名塚佳織（美遊・エーデルフェルト役）も登場し、シリーズを振り返る。