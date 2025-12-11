【モデルプレス＝2025/12/11】ドラマ「キム秘書はいったい、なぜ？」「私の夫と結婚して」などで知られる韓国女優のパク・ミニョン（Park Minyoung）が出演するバラエティ番組「Perfect Glow ―韓国メイク、ニューヨークへ。」が11月23日より、Prime Videoにて独占配信を開始。本記事では、番組内で披露されたKメイクの最新トレンドとテクニックを5つのポイントに絞って紹介する。【写真】39歳韓国女優直伝の肌管理術◆Prime Video