【モデルプレス＝2025/12/11】WEST.の小瀧望が12月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しい髪色で撮影した姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】29歳STARTOイケメン「破壊力ありすぎ」新ヘアがかっこよすぎ◆小瀧望「染めたよん」新ヘアカラー披露小瀧は同日「2025 FNS歌謡祭 第2夜 ありがとうございました」とフジテレビ系「2025 FNS歌謡祭」第2夜（18時30分〜21時54分）のオフショットを複数枚アップした。このオフシ