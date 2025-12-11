大好きな先輩が逝ってしまった。元サッカーダイジェスト編集長・六川亨氏を悼む…日本代表の森保監督も涙した「サッカー愛」広島、阪神、中日などでコーチを歴任した高代延博さん（享年71）は、法大、東芝の先輩。私が東芝時代、日本ハムの選手だった高代さんにこう言われたことを思い出す。「プロへ行きたいなら、3つのコントロールを磨いておけ」まずは技術、次に心、最後に頭だという。「イニング、点差、試合状況、打順