投げれど投げれど我が勝ち星増えざり――。【家庭の事情】広島1位・平川蓮 甲子園常連高の名将の父が明かす「ドラ1」の育て方10日に広島の森下暢仁（28）が契約更改を行い、2000万円増の年俸2億円でサインした。今季は6勝14敗と大きく負け越し、8月下旬以降は右肩のケガで登板なし。それでも防御率2.48が示すように、決して14敗もする内容ではない。なにせ、今季の援護率は3.04。9イニングを投げても、援護点は平均3点しか