【不動産業界 噂の現場】住宅支援は新築→中古へシフト…背景には深刻な「空き家増加問題」がニューヨーク（NY）で「大家の天敵」と囁かれる若者が市長の座についた。34歳のゾーラン・マムダニ氏である。筆者が今年7月にNYを訪れた際にも、マムダニ氏への期待を語る声は多く、その人気を肌で実感していた。現地の不動産関係者は語る。「NYでは市民の約3分の2が賃貸暮らし。その多くが家賃負担に苦しんでいて、収入の半分以上