【山粼武司 これが俺の生きる道】#59【これが俺の生きる道】オープン戦での“ポカ”をきっかけに2000年はアップシューズで全打席に立つハメになったアップシューズで打席に立った2000年。ヒットを量産できたのは、ケガの影響もあった。前年の1999年、リーグ優勝を決めた9月30日のヤクルト戦で骨折した左手首がまだ完治しておらず、痛みも残っていた。キャンプのときはバットを思い切り振れず、シーズンに入っても小手先で