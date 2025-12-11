スイス中銀（ＳＮＢ） ここ数カ月のインフレ率は予想を若干下回っている。 中期的には、インフレ圧力は前回の金融政策の評価からほぼ変わっていない。 金融政策は、インフレ率を物価安定と整合した範囲内に維持し、経済の発展を支えることに寄与している。 ＳＮＢは引き続き状況を注視し、必要に応じて金融政策を調整することで、物価安定を確保する。