スイス中銀（ＳＮＢ） スイスの経済見通しは、米国の関税引き下げと世界経済のやや好調な進展により、やや改善している。 スイス中銀（ＳＮＢ）は、2025年通年の国内総生産（ＧＤＰ）成長率を1.5％弱と予測している。 2026年は1％前後の成長を見込んでいる。 スイスの経済見通しに対する主なリスクは、世界経済の動向である。