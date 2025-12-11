リンクをコピーする

アジア株総じて下落、台湾株は大幅反落 東京時間17:57現在 香港ハンセン指数 25530.51（-10.27-0.04%） 中国上海総合指数 3873.32（-27.18-0.70%） 台湾加権指数 28024.75（-375.98-1.32%） 韓国総合株価指数 4110.62（-24.38-0.59%） 豪ＡＳＸ２００指数 8592.05（+12.69+0.15%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84740.81（+349.54+0.41%） １１日のアジア太平洋株式市場は総じて