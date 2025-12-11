◆香港マイル・Ｇ１（１２月１４日、香港シャティン競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１２月１１日、シャティン競馬場牝馬２冠馬のエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）が、決戦の地で軽快な動きを見せた。向こう正面からスタートした芝での追い切りは終始スムーズ。最後まで鞍上の手が動くことなく、６ハロン８１秒０―ラスト２ハロン２３秒０。牝馬らしく軽やかな身のこなしで駆け抜けた